Oplevelsesstiens økonomi skrider - aktiviteter udskydes

Ringsted - 27. maj 2017 kl. 07:45 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Oplevelsestien, som skal gå gennem Ringsted Kommune, bliver dyrere end budgetteret. Det viser en opgørelse over projektets økonomi, som Ringsted Kommune har foretaget. Ifølge den mangler projektet 1,335 millioner kroner for at kunne gennemføres, så stien hænger sammen »uden huller«.

Økonomien er så ringe, at man er nødt til at fjerne nogle de planlagte aktiviteter langs med stien og etablere dem ved en senere lejlighed. Det lægges op til at udskyde en cykelbane, en bålhytte og en fiskeplads på ruten.

Ifølge projektleder på Oplevelsesstien Ståle Ullestad gøres det på grund af projektets dårlige økonomi.

- Vi vil forsøge at forenkle nogle ting, som vi ikke behøver at lave så grundigt. Så vi har foreslået at tage dét ud, som ikke får indflydelse på helheden, siger han.

Én årsag til merforbruget er, at en af de færdige stietaper er så mudret og vanskelig at gå på det meste af året, at den skal forstærkes. En anden årsag er, at man har overset, at Ringsted Kommune skulle betale for 500.000 kroner for en projektansættelse.

Læs mere i DAGBLADET Ringsted lørdag.