Oplevelser under fjerne himmelstrøg

Efter fem uger i Australien, der bød på en masse fantastiske oplevelser under ordende forhold, ventede der Mikkel Pilegaard fra Ringsted og de andre gymnaster fra DGI Verdensholdet et helt andet slags eventyr, da de landede i Indonesiens hæsblæsende hovedstad Jakarta. I Indonesien er det regntid. Det var derfor en noget våd og varm fornøjelse at ankomme til det sydøstasiatiske land. Men varmen og luftfugtigheden stoppede ikke gymnasterne i at besøge lokale skoler, universiteter, templer, shoppingcentre og sågar en spejderforening for at lave en masse sjove og svedige shows og workshops.