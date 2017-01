En ændret lokalplan vil højst sandsynligt betyde, at Nonnedalen 13 kan beholde sin beige farve. Foto: Anders Ole Olsen

Omstridt sag om beige hus fører til ny lokalplan

Ringsted - 24. januar 2017 kl. 12:51 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sagen om Ringsteds for tiden mest omtalte hus - som af kommunen fik lov til at være beige i strid med lokalplanen - fører nu til, at reglerne for det pågældende boligområde i Ringsted bliver ændret, så reglerne efter al sandsynligvis bliver mere smidige.

- Beslutningen i Plan- og Boligudvalget om at lave en ny lokalplan for Nonnedalen betyder, at den verserende sag om facadefarven på Nonnedalen 13 sættes i bero, idet denne sag vil blive håndteret som et led i udarbejdelsen af den nye lokalplan, siger udvalgsformand Per Roos (V).

Den nuværende lokalplan tillader kun røde mursten, ligesom den har en række andre retningslinjer, som nogle af beboerne godt kunne have tænkt sig var anderledes. De har derfor undret sig over, at en kommunal embedsmand - ved en fejl, som kommunen har erkendt - har givet én husejer lov at anvende de beige mursten.

