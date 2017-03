Omfattende afspærring på Torvet er etableret

Mandag formiddag blev det forestående arbejde med at omdanne Torvet i Ringsted for alvor synligt.

I løbet af et par timer blev der opsat hegn på et stort område af Torvet ned mod Sct. Hansgade og Søgade. Desuden blev Sct. Hansgade blokeret for biltrafik til og fra Torvet.

- Jeg kan afsløre, at vi skal i gang med et ret omfattende ledningsarbejde. Det er noget, som vi har stor erfaring med fra tidligere projekter, så vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at gøre arbejdet så lempeligt som muligt, men det kan ikke undgås, at I vil opleve gener særligt i den første del af arbejdet, hvor vi skal fjerne den nuværende belægning, oplyser Lars Klitmøller Christensen fra entreprenøren, Zacho-Lind.