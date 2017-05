Se billedserie Titlen på værket stammer fra »The Christmas Report«, som er et retsudskrift, der omhandler den danske flådeofficer Walter Christmas. Foto: Ringsted Galleriet

Officer blev børnebogsforfatter

- Det er med glæde, at Ringsted Galleriet afrunder sæsonen og det to-årige udstillingsprogram med Katrine Dirckinck-Holmfelds solo-præsentation, erklærer galleriets to ildsjæle og kuratorer, Morten K. Jacobsen og Agnete Bertram i en optakt til udstillingen.

I den aktuelle udstilling er det billedets formål og funktion der undersøges. Udstillingen har titlen The Christmas Report & Other Fragments, og den tager udgangspunkt i Katrine Dirckinck-Holmfelds tilfældige opdagelse af et familiemedlems dubiøse involvering i et mislykket salg af Dansk Vestindien i 1901.

The Christmas Report & Other Fragments er en personlig og storpolitisk video-installatorisk »rapport«, der - som det formuleres - kontekstualiserer et dekolonialt blik på Danmarks koloniale fortid.

Titlen på værket stammer fra »The Christmas Report«, som er et retsudskrift, der omhandler den danske flådeofficer Walter Christmas' (også omtalt som Dirckinck-Holmfeld) forsøg på at bestikke amerikanske senatorer til at stemme for købet af St. Croix, St. Thomas og St. Jan. Efter dette fejlslagne forsøg vendte en bankerot Christmas tilbage til Danmark,

hvor han slog sig ned som børnebogsforfatter til den populære serie om den unge sømand Peder Most.

Bøgerne viderefører det danske koloniale regime igennem børnelitteraturen.

I dag er bøgerne mindre kendte, men i Svendborg har man stadig en garde opkaldt efter Peder Most.

Det er disse nutidige »koloniale rester«, det personlige spor samt det officielle billedarkiv, dels fra Rigsarkivet og dels fra Det Kgl. Biblioteks digitale billedsamling, der sammenvæves i Dirckinck-Holmfelds visuelle »rapport«, der ikke er stringent og optaget af sin egen autoritet.

Det er et spraglet ridt med diverse karakterer som på forskellig vis indskriver sig i Danmarks koloniale fortid og nutid.

Med denne visuelle og fragmenterede »rapport« bliver billederne katalysatorer for spørgsmål, der blandt andet berører betydningen af masse- digitaliseringen af arkivmaterialer fra De Vestindiske Øer i relation til Dirckinck-Holmfelds personlige historie, samt hvordan kunst kan skabe et rum for reparation.

Tilsammen danner fragmenterne et dunkelt indtryk af en nations manglende selvrefleksion over sin koloniale historie og de betydninger det har i dag.

Med The Christmas Report & Other Fragments afslutter Ringsted Galleriet som nævnt det to-årige udstillingsprogram, som har den underliggende præmis om, at genstanden og billedet altid har en referent, der indlæses i vores forståelse af det oplevede, forklarer de to kuratorer.

At kategorisere noget som værende kunst er netop en påmindelse om, at billeder ikke er autonome uskyldigheder - de bruges til noget, de er tiltænkt en funktion.

- Vi håber at se mange til åbningen med artist talk og et lille glas, understreger Morten K. Jacobsen og Agnete Bertram.

The Christmas Report & Other Fragments er produceret med støtte fra Statens Kunstfond

US Virgin Islands (tidligere Dansk Vestindien) var en dansk koloni fra cirka 1670erne til 1917, hvor øerne blev solgt til USA, uden at indbyggerne på øerne blev spurgt, forklares det i udstillingens pressemeddelelse.

Der er fernisering på lørdag klokken 13-15.

Udstillingsperioden er 21. maj til 11. juni.

Åbningstider: Lørdag og søndag klokken 13-17.

Åbent i forbindelse med »Kunst i Pinsen« den 3.-5. juni klokken 11-17 - eller efter aftale på mail@agnetebertram.com via mail.

Ringsted Galleriet ligger på Bøllingsvej 15 i Ringsted.