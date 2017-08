Sidste år arrangerede Mette Søby og Kai Brorson en sommerfest med kræmmermarked i Ørslev. I år har duoen fokus på energi til den forestående sommerfest i landsbyen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Ørslev samles til energifestival

Ringsted - 23. august 2017

- Fordi vi havde lyst. Mette Brøchner Søby er klar i mæglet, når hun skal forklare, hvorfor Ørslev Energifestival holdes i den kommende weekend. Hun er formand for Ørslev Kulturforening, der arrangerer festivalen.

- Vi savnede noget, der samlede foreningerne og indbyggerne og viste, hvad vi har at byde på i Ørslev. Når man bor i et lille lokalsamfund, så er det svimlende nemt at brokke sig over, at der ikke sker noget. Alle vil gerne have et godt liv herude, men det kommer ikke af sig selv, forklarer hun.

At det blev en energifestival kulturforeningen arrangerede fremfor en byfest skyldes, at de gerne ville have et fokus for festlighederne.

Selvom den vil dominere, bliver det ikke udelukkende den alternative energi, der kommer fokus på. Der vil blandt andet være mulighed for at bruge energi som guldgraver, og »opdage« gamle energityper i farmorhuset. Der skal være noget for alle, siger Mette Brøchner Søby.

- Vi håber, det er noget, der kan samle byen. Vi er gode til at have foreninger i Ørslev, men der har været tendens til, at man holdte sig lidt for sig selv. Festivallen skal skabe en følelse af, at vi er sammen om det her lokalsamfund.

Festivalen begynder fredag d. 25. august og fortsætter lørdag d. 26. august. Du kan se det fulde program på www.facebook.com/orslevenergifestival/