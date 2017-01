Lærke Ølshøj står i spidsen for det nye showkor Sinus. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Nyt showkor for børn på musikskolen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt showkor for børn på musikskolen

Ringsted - 20. januar 2017 kl. 08:20 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sinus er navnet på Ringsted Musik & Kulturskolens nye showkor - som er for alle kommunens børn mellem syv og 10 år.

Prøverne ligger om torsdagen klokken 16-17 på Ringsted Musik & Kulturskole på Regimentet 3 i Ringsted.

Sinus bliver første indslag på scenen ved Ringsted Børnefestival lørdag den 10. juni 2017, hvor koret skal sætte hele festivalen i gang.

Der er allerede en del andre koncerter i støbeskeen for de unge sangere, så der er lagt op til et spændende og sjovt forår for alle deltagere.

Korleder er Lærke Ølshøj Jensen, der er nyuddannet fra Københavns Universitet - og sideløbende med sin ansættelse på Musik & Kulturskolen læser hun en overbygning i rytmisk korledelse på Nordjysk Musikkonservatorium.

Første prøve bliver torsdag den 26. januar og sæsonen kører frem til 10. juni 2017.

For at det kan blive sjovt og godt, skal børnene være indstillet på at komme til alle prøver og koncerter.

Sinus er gratis at deltage i frem til sommerferien. Fra august bliver der almindelig korkontingent (læs mere på musikogkulturskolen.dk på internet).

Lærke Ølshøj skriver i sit oplæg til det nye showkor:

»Når man synger og laver musik sammen, bliver man faktisk helt glad i låget og fuld af god energi. I koret Sinus er det lige netop det, vi har opdaget - og derfor mødes vi hver uge og øver os i at synge forskellige sange flerstemmigt - og vi sætter gerne nogle moves, dans eller simple stomp-instrumenter på sangene.

Sangene kan både være helt nye og lidt ældre sange, og de vil som regel være på dansk, men man kan aldrig vide om der sniger sig en afrikansk eller engelsk sang ind også.

Det er ikke nødvendigt at have prøvet at synge i kor før, bare man har lyst til at kaste sig ud i det og lære det.

Når man synger med i Sinus, er man en del af et fællesskab, hvor man lærer hinanden rigtig godt at kende og får nogle rigtig fede oplevelser sammen, både når man øver, og når man holder koncerter.

- Vi vil nemlig rigtig gerne ud og vise resten af verden, hvad vi kan - og derfor vil vi være med til forskellige koncerter i Ringsted og rundt omkring, påpeger Lærke Ølshøj.

Tilmelding på musikogkulturskolen.dk på internet.

Yderligere information på Ringsted Musik & Kulturskoles kontor på telefon 57 62 70 70 alle dage mellem klokken 9 og 14.