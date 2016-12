Torben Lynggaard, Lions Club Ringsted, Michael Merle, Arbejdsmarkedscentret, og Carli Hækkerup, Venligboer, glæder sig over samarbejde med cykelværkstedet, og at projektet er med til at fremme integrationen. Foto: Jens Wollesen

Nyt liv i gamle cykler

Brugte cykler får nyt liv på et værksted Mellem Broerne i Ringsted, som er et projekt Venligboerne har sat i søen.

- Det gør, at vi tror, at vi er meget langt med at dem, som har brug for en cykle, nu har en cykle, fortsætter han.

En af de flygtninge, der har glæde af projektet er Awed Tesfamariam. Han er avisbud, så han har god brug for cyklen. Han har haft cyklen et par måneder og er glad for, at kunne komme rundt på to hjul.