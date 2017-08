Nyt krematorium for kæledyr vil sikre værdighed og miljø

Et helt nyt krematorium til dyr planlægges opført på Tinvej i Benløse ved Ringsted. Baggrunden er en stigende bevidsthed blandt danske ejere af kæledyr om, at disse skal stedes til hvile på en ordentlig og miljørigtig måde.

Planen bekræftes over for DAGBLADET af lederen af Dansk Dyrekremering i Hedensted, Knud Ribergaard, som er ophavsmand til ansøgningen.

- Vi får så mange henvendelser fra Sjælland, at vi er nødt til at være til stede i området, lyder hans begrundelse for ønsket om at opføre et nyt anlæg i Ringsted.