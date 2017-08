Se billedserie Det vil tage to til tre uger at få fjernet stilladset, når tager er færdigt og kirken er nykalket.

Nyt kirketag skal holde i 100 år

Ringsted - 28. august 2017 kl. 08:27 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da stormen Bodil rasede i december 2013, faldt der en del tagsten ned fra Haraldsted Kirke i Ringsted Kommune.

På det tidspunkt blev menighedsrådet for alvor klar over, at det var ved at være tid til at få udskiftet tegltaget på den omkring 1000 gamle kirke.

Der blev derfor nedsat et tagudvalg på fire personer, som skulle begynde at planlægge processen frem mod, at en udskiftning af taget kunne sættes i gang.

- Det er et projekt, der løber op i 2,5 millioner kroner, og derfor var vi nødt til at begynde at spare op og samtidig varsle provstiet om, at det snart var nødvendigt at skifte taget, forklarer tagudvalgets tovholder Vilhelm Rosendal, der til daglig er kirkeværge i Haraldsted Kirke.

Provstiet sørgede for, at der blev sat penge af til projektet og herefter blev det godkendt af stiftet i Roskilde.

- Det er en større proces, fordi kirken er så gammel. Den ældste del er omkring 1000 år, og derfor skulle der eksperter fra Nationalmuseet med ind over projektet, forklarer menighedsrådsformand Lone Feddersen, der sammen med graver Finn Christensen og kirkeværge i Allindemagle Kirke Søren Udemark Hansen er de øvrige medlemmer af tagudvalget.

Arbejdet blev sat i gang i midten af maj, og det forventes, at arbejdet er færdigt omkring uge 39.

- Nu hvor stilladset er sat op, benytter vi lejligheden til at få kalket kirken, så den fremstår fuldstændig renoveret, når det sidste stillads er fjernet omkring midten af oktober, oplyser Vilhelm Rosendal.