Se billedserie Det nye bilhus hos Ejner Hessel måler over 1200 kvadratmeter og byder på Mercedes personbiler som noget nyt. Foto: Joachim Christensen

Nyt bilhus er åbnet

Ringsted - 09. januar 2017 kl. 12:24 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ringsted: Hurtige sportsvogne og havde fået en fremtrædende plads, da Ejner Hessel i weekenden holdt åbent hus på Bragesvej. Her slog de for første gang dørene op til deres spritnye bilhus, der samtidig markerer, at man fremover kan købe Mercedes personbiler i Ringsted.

Mens bilerne skinnede, og var pudsede og polerede, så var sælgerne ikke trukket i det stiveste puds. De var i skjorte og jeans, og det var faktisk en pointe i sig selv, forklarede salgs- og projektkoordinator i Ejner Hessel, Simon Justesen.

- Man behøver ikke at have jakkesæt på for at handle her. Vi vil gerne møde kunderne i øjenhøjde, sagde han.

Traditionelt set er Mercedes et bilmærke i den dyre klasse, men med over 400 nysgerrige besøgende i det 1200 kvadratmeter store bilhus alene om lørdagen, så var det tydeligt, at den mulige kundegruppe slet ikke er så snæver.

Både førstegangskøbere og pensionister lagde ifølge Simon Justesen vejen forbi og satte bag rattet i coupéer og hatchbacks.

- Det har været en god dag, og det er dejligt at møde så mange mennesker. En Mercedes er ikke så horribel dyr, som den har været, og det betyder at folk rent faktisk har mulighed for at gå hjem herfra med nøglerne til en bil. Med privatleasing så behøver den langtfra koste en halv million, sagde han.

Bilhus er det nyeste nye

Det imponerede nye bilhus er også lidt mere velkommende end det gamle, mener salgs- og projektkooordinatoren.

- Det gamle er som at gå ind i en tidslomme. Det her er state of the art, sagde han.

Der er overordnede krav til alt fra lysstyrke til størrelse, der skulle opfyldes, før Ejner Hessel i Ringsted fik lov til at udvide sortimentet med Mercedes personbiler. Nu hvor det er lykkedes, har de store forventninger til salget af både Mercedes og Renault biler, idet udviklingen bevæger sig væk fra mikrobilerne. De mellemstore biler og premiumsegmentet er på vej frem, forudser de. Udover de to mærker forhandler de også Dacia.

- Vi er det eneste hus i Ringsted, hvor du både kan købe store og små varebiler, personbiler og lastbiler, og derfor kan vi servicere alle kunder, siger Simon Justesen.

Med det nye bilhus er også kommet helt nye salgsfaciliteter, værksted og en vaskehal.