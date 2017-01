Nye boliger ved Køgevej i Ringsted

Ringsted Byråds Plan- og Boligudvalg er positivt stemt over for en ansøgning fra Boligselskabet Sjælland om støtte til nybyggeri af almene boliger på Køgevej 28-30.

Byggeriet ventes at koste 135 millioner kroner. Udvalget mener, at kommunen skal give tilsagn om støtte til projektet med 13,5 millioner kroner i grundkapital, Udvalget lægger op til, at kommunen meddeler boligselskabet, at den har til hensigt at give den nødvendige kommunegaranti til projektet. Til gengæld ønsker udvalget ikke, at kommunen indgår aftale om anvisningsret til de nye boliger.