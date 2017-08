Niels Larsen fratræder som administrerende direktør efter flere end 50 år i bilbranchen. Han videregiver posten til sin søn, Christian Grül Larsen. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Ny mand i toppen af Selandia Automobiler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny mand i toppen af Selandia Automobiler

Ringsted - 08. august 2017 kl. 10:09 Af Dan Qvitzau Christian Grül Larsen er tiltrådt som ny administrerende direktør for Selandia Automobiler A/S, Ford i Næstved, Slagelse, Ringsted Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Niels Larsen fratræder som administrerende direktør efter flere end 50 år i bilbranchen. Han videregiver posten til sin søn, Christian Grül Larsen. Der holdes reception for Niels Larsen fredag den 18. august fra klokken 15.00 til 17.30 hos Ford i Ringsted på Huginsvej 25.

Selandia er i en rivende udvikling, og nye tider står for døren, forklares det i en pressemeddelelse. Der lægges op til endnu mere fokus på kunder, medarbejdere og digitalisering. Christian Grül Larsen er den, der skal føre virksomheden ind i de nye tider.

Ifølge Christian Grül Larsen har Selandia Automobiler allerede mange fantastiske kunder, men en ny generation af kunder skal lokkes til. Her gælder der andre regler end før. Den digitale strategi bliver af Christian Grül Larsen prioriteret højt, da det er dér at kunden skal fristes.

Mange læser ikke aviser og annoncer mere, men er på de sociale medier, står der i pressemeddelelsen, som fortsætter: Folk ser film på YouTube, Facebook og Instagram, og beslutter sig for deres bilkøb, længe inden de besøger forhandleren.

Selandia er allerede massivt tilstede i det digitale univers, endda meget mere end andre i branchen.

- Men vi skal være endnu mere tilstede dér hvor kunderne er, siger Christian Grül Larsen:

- Det handler ikke udelukkende om at kunne give det bedste tilbud, men også om at være de mest troværdige. Kunderne skal vælge os, fordi vi er de bedste til det, vi gør. Det betyder dog ikke, at vi fjerner vores annoncer fra lokalaviserne, da de stadig er et vigtigt medie for os. Men vi skal jo tilpasse vores forretning til nye tider, siger han.

- Kunderne er dem, der driver hele værket. Uden dem eksisterede vi ikke. Derfor skal vi gøre alt for at skabe en uforglemmelig oplevelse, når de besøger os, betoner Christian Grül Larsen:

- Om de kommer for at købe ny eller brugt bil, for at besøge værkstedet eller bare for at kigge, så skal de altid have den bedste og mest professionelle behandling man overhovedet kan tilbyde. For mig, er kunderne det vigtigste. Og det kan godt være, at alle bilforhandlere siger det samme. Men som jeg oplever det, så er det bare meget få, der praktiserer det, siger han og fortsætter:

- Dette kan dog ikke gøres uden gode medarbejdere. Selandias nuværende medarbejdere udgør et fantastisk team. De er de helt rigtige til opgaverne. Vi er så heldige at have det rette team og et kæmpe vækstpotentiale forude.

Christian Grül Larsen er 40 år, født og opvokset i Ringsted. Han bor i dag på Frederiksberg i København med sin hustru Tine og deres to børn.

Han er uddannet Biløkonom og har efterfølgende taget en HD i afsætningsøkonomi med speciale i detailhandel.

Han har været ansat hos Selandia siden 2001, og har siden 2011 fungeret som virksomhedens eftermarkedschef.

Det er ikke en voldsomt nervøs Christian Grül Larsen, der overtager direktørposten i virksomheden.

Det er mere en spændt Christian Grül Larsen, der glæder sig til udfordringen, og han føler sig godt rustet på grund sine mange år i branchen. Han gør det ligeledes meget klart, at han har masser af opbakning i sin nye situation, både fra bestyrelsen og den daglige ledelse i Selandia Automobiler - samt ikke mindst medarbejderne. Niels Larsen videregav som nævnt posten som administrerende direktør den 1. august. Det betyder dog ikke, at Niels Larsen ikke vil være en fast del af kontoret mere. Han vil fortsætte som controller, dog på nedsat tid.

Selandia Automobiler A/S blev grundlagt tilbage i 2000 ved en fusion af det tidligere Næstved Motor Company, Slagelse Motor Company og Helge Larsen Automobiler. Virksomheden beskæftiger 65 medarbejdere fordelt på i alt fire afdelinger i Næstved, Slagelse, Ringsted og Sorø. Virksomheden er i dag ejet af henholdsvis familierne bag Slagelse Motor Company A/S og Helge Larsen Holding A/S, tidligere Helge Larsen Automobiler.