Ny leder af Ringsted Musik- og Kulturskole

- Jacob Brandt Jensen er en rigtig god kombination af tradition og fornyelse. I ansættelsesprocessen har han både vist stor respekt for det flotte arbejde, som medarbejderne på musik- og kulturskolens område leverer i dag med undervisning, projekter og samarbejde bredt i kommunen med borgere og foreninger, men Jacob har også vist, at han har spændende idéer til udviklingen af musik- og kulturskolen for kommunens børn og unge fx med tættere samarbejder med folkeskolerne, et skærpet fokus på unges involvering og nye måder at bruge de digitale muligheder på, siger centerchef Mads Stougård Kristiansen fra Ringsted Kommune i en pressemeddelelse om valget af Jacob Brandt Jensen som ny leder af Ringsted Musik- og Kulturskole.