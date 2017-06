Send til din ven. X Artiklen: Ny koordinator skal hjælpe veteraner og socialt udsatte på vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny koordinator skal hjælpe veteraner og socialt udsatte på vej

Ringsted - 21. juni 2017 kl. 11:44 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

54-årige Celinda Helstrup er ansat som koordinator for socialt udsatte og veteraner i Ringsted Kommune. Hun har til opgave at give borgere med veteranbaggrund eller socialt udsatte borgere hjælp til at navigere i den kommunale organisation

Celinda Helstrup skal hjælpe borgere, som har komplicerede sager eller som har flere typer af sager i kommunen, og som har svært ved at navigere i mødet med kommunens medarbejdere.

Celinda vil samarbejde med medarbejdere på tværs af kommunen og med de mange frivillige og offentlige organisationer, som har kontakt med de borgere, der er omfattet af Celindas målgrupper. Det er f.eks. Veterancentret, Café Dagmar, Qnet og Socialpsykiatrien.

Opgaverne vil spænde vidt, fra at hjælpe borgere med at få kontakt til de eksterne organisationer, som kan hjælpe dem videre i deres liv, eller hjælpe med at identificere den rigtige medarbejder i kommunen, eller give sparring med fagpersoner for at sikre, at den faglige medarbejder får overblik over borgerens situation, så borgeren hurtigst muligt får det rette tilbud.

- Jeg er meget glad for, at vi i Ringsted kommune nu har fået ansat en koordinator for socialt udsatte og veteraner. Det har været et politisk ønske, at borgere med behov for støtte og ikke mindst at borgere med veteranbaggrund kunne få hjælp til at navigere i den kommunale organisation, siger formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Britta Nielsen i en pressemeddelelse.

Celinda Helstrup har arbejdet med socialt udsatte mennesker siden 1990, bl.a. på Værestedet i Slagelse for psykisk udfordrede borgere og i et opsøgende psykiatrisk team. Hun har også haft et tæt samarbejde med veterankoordinatoren i Slagelse Kommune. Det er et samarbejde, som vil fortsætte i forhold til borgere med veteranbaggrund i Ringsted.