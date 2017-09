Se billedserie Fra København er det nogle gange langt, geografisk og teologisk, men Mate Rada afventer, hvad det udvikler sig til. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Ny katolsk præst klar til at tage fat

Ringsted - 16. september 2017 kl. 07:23 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Høj, slank, smilende og med et godt håndtryk modtager Ringsteds nye katolske præst, P. Mate Rada, én, når man kommer for at tale med ham i Sankt Knuds Kirke.

På vej ind i kirkens mødelokale - bag selve kirkerummet - knæler han korrekt men kortvarigt, når han passerer alteret - og derefter brygger han en himmelsk espresso, som får én til at tro, at han er italiener.

Men han er født i Kroatien i 1981 - og blev præsteviet så sent som i 2015.

Det er den katolske biskop i Danmark, der har sendt ham til Ringsted - og det er ham, som afgør, hvornår Mate Rada skal flytte igen. Senest har Mate Rada tjent i Jesu Hjerte Kirke i Købehavn.

Men foreløbig skal han jo altså lige i gang i Ringsted først - og han er endnu ikke flyttet helt ind i den to-værelses lejlighed - med stue og køkken - som hører til kirken i Ringsted.

Mate Rada kommer - med formel titel af andenpræst i Ringsted - til at så for de fleste kirkelige handlinger.

Den konstituerede sognepræst, Jesper Fich fra Frederiksberg, har så meget at gøre i andre sogne, at han kun lejlighedsvis kommer til Ringsted.

Mate Rada taler dansk med omhu - men det er da også ti år siden, at han kom til Danmark. Efter to år på det katolske præste-kollegium i København var han i et år i praktik i Aarhus - efterfulgt af tre års missionsarbejde i Europa.

Hans forældre blev overraskede, da han fortalte dem, at han ville være præst. Hans kræftsyge far nåede kun at leve tre måneder derefter - men hans mor lever, er glad og går mere i kirke end før.

Ud over moren har han efterladt sine to brødre i Kroatien, men selv om han savner dem, så er der andre ting, som også tæller:

- Jeg har familie over hele verden, og familien bliver hele tiden større, siger han om de katolikker, som han møder.

Mate Rada har det helt fint med, at han kun er i Ringsted, så længe biskoppen synes, det er i orden:

- Det er helt fint. Man skal heller ikke gro fast, erklærer han - ulasteligt klædt som en blanding af hipster og en mode-model, og røber, at han ikke behøver at stryge sine mange skjorter:

De er nemlig af strygefri viscose og bomuld, og de skal bare hænges til tørre - så her er der altså lutter jordiske kræfter på spil...