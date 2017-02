Se billedserie Kim og Tina Sørensen håber, der kommer så meget gang i gårdbutikken, at de også kan sælge mad ud af huset. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Ny gårdbutik sælger Limosine-kød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny gårdbutik sælger Limosine-kød

Ringsted - 06. februar 2017 kl. 14:23 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På en gård på Nordrupvej kan man købe oksekød af den såkaldte Limosine-race. Her bor Kim og Tina Sørensen. Gården har et mindre dyrehold, og parret har i årevis med succes solgt gæs og ænder op til jul.

Men nu skal sortimentet udvides. Derfor holdt de åbent hus i lørdags. Parret har besluttet at prøve at få gang i gårdbutikken Rosendal, hvor kunderne kan købe kvalitetsvarer fremstillet af gårdens egne dyr og få lov at se gårdens dyr, hvis de ønsker det.

Mange valgte at lægge vejen forbi - ikke mindst for at sætte tænderne i en såkaldt Limosine-burger.

LDet er Tina Sørensen, der skal stå bag disken i gårdbutikken, mens hendes mand passer sit private entreprenør-firma. Hun har tidligere stået for at passe gårdens dyr, men det har hun opgivet at gøre, efter hun er blevet ramt af to diskusprolapser med kraftige smerter til følge.

- I dag må jeg have nogen til at hjælpe med dyrene. Og så skal jeg jo finde på noget andet at lave, siger hun med et skævt smil.

Læs mere i DAGBLADET Ringsted.