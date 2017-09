Ny bestyrelse i Ringsted IF Fodbold

Det betyder, at Brian Larsen overtager formandsposten efter Lars Heine Pedersen, som nåede to år på formandsposten.

- Personligt er det en stor ære at blive formand for en fantastisk fodboldklub, som jeg har været medlem af siden jeg var seks år gammel. Jeg er dog allermest tilfreds med, at vi har fået sammensat en ny stærk bestyrelse med en god kemi og ikke mindst en lyst til at udvikle vores klub. RIF Fodbold har et fantastisk fundament og potentiale, som den nye bestyrelse i samarbejde med vores medlemmer og frivillige, skal have udviklet yderligere, udtaler formand Brian Larsen i en pressemeddelelse.