Ny Bed & Breakfast i historiske rammer

- Vi har malet og malet og malet. Og så har vi lige malet en gang til, lyder det fra Lene Wøhlk, der glæder sig over endelig at være klar til at åbne.

Huset på Vigersted Bygade nummer 47, der blev bygget i 1868, har tidligere været brugt som skole, hjem for skolelærerfamilien, degnebolig, byrådsekretærbolig, borgerkontor og sågar byrådsal for den lille landsby.

- Der er tit for stramt på konferencecentre og hoteller. Vi vil gerne gøre det afslappet at være her, så folk kan føle sig hjemme. Vi er samtidig gået efter en hvis standard - det er ikke et hotel, men her må godt være pænt alligevel, fortæller Lene Wøhlk, mens hun fremviser den nyrenoverede inderside af huset.