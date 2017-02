Nu starter arbejdet med det nye torv

De store regnmængder man med jævne mellemrum oplever mange steder i landet kalder på, at man også i Ringsted ruster sig til voldsomt vejr. Derfor er det nødvendigt, at Torvet klimasikres, så bymidten fremover kan håndtere store mængder vand. Samtidig er der behov for, at det 100 år gamle kloaknet i bymidten moderniseres og repareres.

- Forventningen til det nye Torv er, at det skal blive et hyggeligt og attraktivt samlingspunkt for kommunens borgere og for vores mange besøgende, der kommer til Ringsted for at handle, for at deltage i en af vores mange festivaller og byfester eller for at få en god kulturoplevelse. Det nye torv kommer blandt andet til at bestå af små oaser med træer, rindende vand, som børnene kan pjaske i og flere hyggelige opholdssteder med bænke, der inviterer til samvær og fællesskab, lyder det i en pressemeddelelse fra Ringsted Kommune.