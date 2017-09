Send til din ven. X Artiklen: Nu skal ældre borgere møde op for at stemme på Ældreråd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu skal ældre borgere møde op for at stemme på Ældreråd

Ringsted - 10. september 2017 kl. 12:15 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For første gang nogensinde i Ringsted Kommune skal ældre denne gang til stemmeurnerne, når de skal stemme kandidater ind i ældrerådet. Det skal de i forbindelse med, at der holdes kommunal- og regionsvalg den 21. november.

Det betyder, at personer over 60 år får tre valgkort og skal stemme tre gange, når de går til stemmeurnerne.

Tidligere kunne de stemmeberettigede nøjes med at udfylde en valgseddel og sende den af sted til kommunen ved et såkaldt brevstemmevalg. Men den nye metode, hvor borgerne alligevel skal af sted for at stemme, forventes at have en positiv afsmitning på stemmeprocenten.

- Vi håber, at flere så vil deltage i ældrerådsvalget, siger borgmester Henrik Hvidesten om ændringen.

Formand for det nuværende ældreråd Inger Glerup er overvejende positiv over for beslutningen om at ændre valgproceduren.

- Vi får fremmødevalg for første gang, og det skal ses på baggrund af, at man gerne vil have, at stemmeprocenten bliver lidt højere. Jeg synes personligt, at det mest demokratiske er at sende stemmesedlen direkte til folks adresse, men hvis fakta er, at man ikke får returneret stemmesedlerne, så er det her måske bedre.

Alle personer, der er fyldt 60 år og har folkeregisteradresse i Ringsted kan stille op til Ældrerådet i Ringsted Kommune. De syv kandidater, der får flest stemmer får en plads i Ældrerådet.