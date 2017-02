SUP Surfing er oprindeligt opstået på Hawaii blandt surferne, når de ventede på bølger. Sporten er i dag meget udbredt i USA og Australien. Her er Susi Frank (forrest) og Gitte Munk Larsen stævnet ud på Præstø Fjord. Foto: Bjørn Armbjørn

Nu kommer oprejst sejlads til Ringsted Kajakklub - Og det er nemmere end det lyder

-Det er sådan en slags surfbræt. Bare med en meget lang paddel til. Og så er det altså væsentligt nemmere end at surfe. Sådan lyder forklaringen fra Jan Christensen, formand for Ringsted Kajakklub, når talen falder på det udstyr, som Ringsted Kajakklub netop har fået bevilget 19.000 kroner i tilskud til.

Pengene, der kommer fra organisationen Frilufts Rådet, skal give Kajakklubben mulighed for at introducere en ny måde at møde naturen på ved Haraldsted Sø. Stand Up Paddle-udstyret appellerer til alle aldre, men er blevet særligt populært blandt de yngre brugere. Og det er netop de yngre brugere, som Ringsted Kajakklub gerne vil have endnu bedre fat i.