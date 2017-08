Til loppemarked på Amtstue Alle i lørdags samlede beboerne underskrifter ind hos dem, der heller ikke ønsker en åbning af villavejen. Der er kommet 184 underskrifter, oplyser vejens Søren Møller, der er spændt på udfaldet af det kommende borgermøde. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Nu bliver borgerne hørt om åbning af deres villavej

Ringsted - 30. august 2017 kl. 13:43 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Inden for de næste par uger indkalder Ringsted Kommune til borgermøde om åbning af Amt­stue Alle.

Det besluttede et enigt Klima- og Miljøudvalg på deres møde tirsdag aften, skriver DAGBLADET Ringsted.

Punktet på dagsordenen handlede ellers om at vælge et af tre projekter, som er udarbejdet for en åbning af den lukkede villavej samt om frigivelse af 2,6 millioner til en anlægsbevilling af det valgte projekt.

Men protester fra Amtstue Alles beboere og deres støtter i kampen imod en åbning har nået de politiske ører.

Udvalget besluttede derfor at genoptage sagen, indtil der er holdt et borgermøde med præsentation af de tre projekter, der foreligger for en åbning, siger udvalgsformand Klaus Hansen (V).

Borgermødet skal holdes i begyndelsen af september, så administrationen kan nå at få borgernes synspunkter med i sagsbehandlingen inden klimaudvalgets møde i slutningen af september.

- Det er da positivt, at vi nu får det møde, vi har bedt om i et halvt år. Jeg håber bare, at det bliver et møde med politisk deltagelse og ikke kun embedsmænd og eksterne rådgivere, siger Søren Møler, beboer på Amtstue Alle.

Så mange som muligt af udvalgets syv medlemmer kommer, siger flere udvalgsmedlemmer.

