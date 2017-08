Nogle er til kæl - andre er til gryder

»Hun« er en kanin af racen engelsk schecke og scorede point nok til at blive en fin avlskanin for sin ejer, Lilja Tietse fra Køge.

- Moderen fik faktisk syv unger, men to var sorte, så de blev taget fra og slået ihjel fra starten. Syv unger er meget for en kanin i den her størrelse. Så hellere spare moderen for at skulle tage sig af unger, der alligevel ikke kan bruges til noget og i stedet lade hende tage sig af resten, siger Lilja Tietse.