Send til din ven. X Artiklen: Nigeriansk kvinde anholdt for at arbejde ulovligt inden for massage-branchen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nigeriansk kvinde anholdt for at arbejde ulovligt inden for massage-branchen

Ringsted - 22. februar 2017 kl. 19:12 Af Signe Aarestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag eftermiddag foretog politiets specialpatrulje en kontrol af en adresse i Ringsted, hvor de mistænkte udlændinge for at arbejde ulovligt inden for massage-branchen. Det skriver DAGBLADET Ringsted.

Ved kontrollen traf politiet en 30-årig kvinde fra Nigeria, som identificerede sig med et udløbet, nigeriansk pas. Hun havde dog en opholdstilladelse fra Italien, men blev alligevel anholdt som mistænkt for at ikke have den fornødne arbejdstilladelse i Danmark.

Udlændingeafdelingen finder nu i samarbejde med Udlændingeservice ud af, hvad der videre skal ske med den nigerianske kvinde, herunder om hun skal fremstilles i grundlovsforhør med henblik på yderligere frihedsberøvelse i forbindelse med sagsbehandlingen.