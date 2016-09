Se billedserie Sif på fem år nød naturens dag med en fiskestang i hånden. Foto: Joachim Christensen

Naturen blev fejret i Vrangeskov

Ringsted - 12. september 2016

Vrangeskov: Det var svært at ønske sig bedre vejr til udendørs aktiviteter, end det borgere søndag blev mødt af til Naturens Dag i Ringsted. Fem forskelle steder var der kommunale arrangementer, og i Vrangeskov var der et hyggeligt leben rundt mellem skovens mange muligheder.

Ved bålet sad børn og voksne i færd med at bage snobrød, mens nogle gik på æblerov. Ti meter derfra benyttede en håndfuld personer sig af muligheden for at koble helt af i den dybe, stille ro. På yogamåtter skulle de mærke, hvordan baller, lår og arme trykkede sig ned i græsset, mens deres åndedræt blev tungere og kroppen helt afslappet.

Et øjebliksbillede af ren harmoni. Her var det umuligt at lukke øjnene for, hvad naturen har at byde på, og sådan havde en ung dreng med det lidt for passende navn Birk, det også.

- Det er som om, vi fejrer naturen, sagde han.

Selv havde han dog endnu ikke prøvet så meget på dagen, der bød på en vis udfordring.

- Det er lidt svært, for min lillebror piver. Han spørger hele tiden, hvornår vi skal sejle i kano, lød det fra Birk.

Femårig fisker

Ved at bevæge sig ned af de kringlede stier fra traktørstedet kom man til vandkanten ved Haraldsted Sø. Her holdt Ringsted Sportsfiskerforening til. I et stort kar på bredden fremviste de blandt andet aborrer og gedder for nysgerrige børn.

De kunne tilmed fange deres egen fisk, hvis de havde mod på at sejle ud i den skvulpende sø.

Alternativt kunne man stå på bådbroen. Det gjorde femårige Sif, mens mormor holdt sig på land. Helt ude på den vuggende bros kant stod hun med udsigt over hele søen og en fiskestang i hånden. Sif havde prøvet det før, kunne hun fortælle, mens hun koncentreret fiskede videre.

På vejen tilbage kunne man støde på heste. Karuplund Ridecenter og kusk Niels Hansen havde held med at give børn en tur rundt i skoven på henholdsvis hesteryg eller i vogn.

250 besøgende

I Kærehave Skov, Lille Bøgeskov, Vrangeskov, Allindelille Fredskov og i Kværkeby Fuglereservat var der i alt 250 gæster på Naturens Dag. Det oplyser Ringsted Kommunes grønne guide Lars Berndt, der ikke var til at træffe mandag formiddag for en kommentar til, om det tal var tilfredsstillende.

Når man så de glade ansigter og de mange frivillige i skoven, så kunne man få den tanke, at endnu flere kunne have haft en god dag i en af Ringsteds skove.