Se billedserie Et beige hus har vakt røre i Nonnedalen og i kommunen, der erkender at have begået en konkret fejl ved at tillade den farve mursten. Foto: Anders Ole Olsen

Naboer til beige hus undrer sig

Ringsted - 11. januar 2017 kl. 14:11 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en klar fejl, at en beboer på Nonnedalen i Ringsted fik dispensation til at opføre et hus med beige mursten.

Det erkender Ringsted Kommune, der for at udbedre fejlen nu vil se på, om lokalplanen, der bestemmer, at mursten skal være røde, bør ændres.

Det får dog naboerne til at ryste på hovedet. Mange har selv søgt dispensationer og fået afslag gennem årene, og de føler sig derfor snydt.

- Vi er blevet ført bag lyset. Vi har været tvunget til at bygge efter lokalplanen med røde sten, ægte naturtegl, murede søjler og muret op til gavlen, siger Michael Jensen, der taler på vegne af flere beboere.

Selv har han ikke haft noget imod at efterkomme det, for han ønsker, at området forbliver ensartet med røde huse, som lokalplanen hele tiden har foreskrevet. I den står, at der skal være et arkitektonisk fællespræg i hver enkelt boliggruppe.

Han har bare svært ved at forstå, hvordan kommunen kan give nej til flere forespørgsler for så at tillade at bygge med en farve mursten, der skiller sig kraftigt ud.

- Jeg kan ikke forstå, hvordan den fejl er sket. Der har siddet en medarbejder i Teknik- og Miljøcentret i kommunen og godkendt det på egen hånd. Det skulle have været i nabohøring og i de politiske udvalg. Det er en dummert, som kommunen nu vil dække over ved at sige, lokalplanen alligevel skulle ændres, siger Michael Jensen.

Tilladelsen blev givet i april, men først i november, da huset stod færdigt, skrev Ringsted Kommune til naboerne.

For at lovliggøre bruddet med lokalplanen kan Ringsted Kommune ifølge sin administration gøre en af tre ting.

Man kan lempe reglerne ved at lave udarbejde en ny lokalplan for området.

Man kan forsøge at give en dispensation til lige netop det hus. Det vil være en afgørelse, der ikke vil skabe præcedens for området, fordi sagen beror på en administrativ fejl.

Endelig kan man blive nødt til at lave en fysisk lovliggørelse, hvilket indledningsvist vil koste kommunen mindst 300.000 kroner.

Administrations vurdering er dog, at man sandsynligvis godt kan give en dispensation, hvis det er den løsning, man vælger. De anbefaler, at man udarbejder en ny lokalplan, idet de mange forespørgsler om dispensationer kunne tyde på, at reglerne er for stramme, mener de.