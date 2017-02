Se billedserie Der er ikke meget kolonihavehus tilbage. Foto: Anders Ole Olsen

Nabo: Ubrændt kolonihavehus har stået tomt længe

Ringsted - 17. februar 2017 kl. 16:09 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Midt- og Vestsjællands Politi efterforsker fortsat årsagen til, at et kolonihavehus på HF Banestien ved Hybenvej i Ringsted brændte sent torsdag aften.

Der var natten til fredag også en anden brand i et sommerhus nær Fårevejle. Også dette hus udbrændte. Men på nuværende tidspunkt ser man ingen sammen hæng mellem de brande, siger vagthavende Thomas Jørgensen ved Midt- og Vestsjællands Politi:

- Det vil være rent gætværk. Men det er ikke voldsomt sandsynligt. Det kræver nærmere tekniske undersøgelser. Men vi vil selvfølgelig gerne have henvendelser fra eventuelle vidner til begge brande, siger han.

Ingen andre kolonihavehuse i nærheden har været i fare på grund af branden, og det glæder nabo Henning Jørgensen.

- Jeg besluttede at køre herned for at se det og se, om der var sket noget ved de andre, og det var der heldigvis ikke, siger han.

Henning Jørgensen føler sig overbevist om, at branden ikke er påsat:

- Jeg har mange gange set narkomaner eller lignende typer hernede. Jeg tror, det kan være dem, der er skyld i branden. Huset har stået tomt i flere år, og folk har brugt det til at sidde i og holde fest i, mener han.

Hans kone Jytte Bech, der ejer parrets kolonihavehus på Banestien 60, er også lettet.

- Jeg overtog det sidste år, og vi har glædet os til at komme til at bruge det, for det fik vi ikke nået sidste år. Så jeg krydsede både arme og ben, da jeg hørte det, for at det ikke var vores. Men det var det heldigvis ikke, siger hun.