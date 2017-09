Se billedserie Allerede kort efter åbningen havde Hadar Jahwad de første kunder, som sikkert har været tilfredse med hans afdæmpede væsen. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Når håret er langt, er saksen nærmest

Ringsted - 07. september 2017

Det er de mest overraskende ting, en by kan specialisere sig i - også uden at det er aftalt af kloge hoveder, erhvervspolitikere eller andre højere magter.

Og man skal ikke have været mange minutter »midt i mulighederne« for at observere, at Ringsted har rigtigt mange frisører, selv om disse næppe er nævnt i mange visionsplaner.

Der er da så vidt vides ikke statistisk belæg for, at der i Ringsted er flere frisører end i andre byer af samme størrelse - og der er jo heller ikke grund til at gøre antallet til et problem, hvis bare der er kunder nok. Hvilket der tydeligvis er.

Det seneste skud på frisør stammen er således herrefrisøen Hadar Jawad - der også klipper pensionister.

Han har lejet sig ultracentralt ind i tele-giganten Telias tidligere butik i Sct. Hansgade 3 - og hvis de to brancher har noget til fælles, så er det den benhårde konkurrence, der nogle gange »klipper noget af prisen«.

Selv om Hadar Jawads priser ikke ligger i den prismæssigt høje ende, så har han indrettet sig smagfuldt med blandt andet sølvblanke navnetræk på facaden og butiksruden - og indenfor er der behagelige, moderne, sorte stole til de ventende kunder.

Han fortæller, at han efter ti år som frisør i København har solgt sin salon der, og at det nærmest var et tilfælde, at pilen derefter pegede på Ringsted.

Hadar Jawad er gift og bor stadig i København, sammen med sin kone. Han er født på Rigshospitalet, forklarer han - men han er opvokset i Solrød Strand.

Nu bidrager har til, at Ringsted har fået et tomt vindue mindre, så det er vel en win-win situation?