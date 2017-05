Musikskoleleder stopper efter 41 år

- Jeg stopper nu, fordi jeg har betalt ind til efterløn og har mulighed for at gøre brug af det. Jeg er ikke sur eller vred, og jeg smækker ikke med døren. Men jeg har trods alt været ansat i 41 år på musikskolen, siger han.

Tanken har han puslet med et års tid. Den er modnet i takt med, at der er kommet børnebørn, og han har mærket, at hans behov for at sysle med sine fritidsinteresser er taget til.