Sopranen Camilla Illeborg og pianisten Leif Greibe underholdt i havesalen på Skjoldenæsholm Gods. Foto Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Musikalsk vulkan på herregård Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Musikalsk vulkan på herregård

Ringsted - 02. juli 2017 kl. 21:37 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vulkanen Vesuv ligger tæt på Syditaliens største by, Napoli. Om det er undergrundens voldsomme naturfænomen, der har påvirket indbyggerne til at dyrke musik og sang med store følelser, kan ikke afgøres her.

Men faktum er, at man søndag eftermiddag på herregårds-hotellet Skjoldenæsholm ved Jystrup kunne opleve nogle musikalske vulkanudbrud, som til fulde bekræftede opfattelsen af i hvert fald nogle sydeuropæiske komponisters varmblodighed.

I herregårdens solbeskinnede havestue gennemlevede den åleslanke sopran Camilla Illeborg tilværelsens helt store følelser i nogle dramatiske sange og arier - og det var derfor betryggende, at det var Camilla Illeborgs humoristiske og selvironiske ægtemand, Leif Greibe, som både akkompagnerede på klaver og førte ordet...

Stort og intimt

Koncerten var arrangeret af »Slotskoncerterne af 1983« ved fløjtenisten Johan Brögger, som i år arrangerer »Slotskoncerter« fire steder i landet, herunder også på Svanholm Gods.

I et lille musikalsk foredrag berettede Leif Greibe om, at mange af de tragiske sange knyttede sig til havet ud for Napoli, hvor byens fisker-koner måtte undvære deres mænd i dage og uger - for slet ikke at tale om de mænd, som havet for evigt tog i pant.

Men trangen til at sætte de mange historier i musik - og lysten til at høre de mange værker - betød en meget stor produktion af operaer, hvoraf en del dog ikke var særligt gode, og hurtigt blev glemt.

Hastværket var så stort, at det senere telefonbogsstore kæmpehit »Barberen i Sevilla« blev skrevet på kun 12 dage, og at sangere og musikere derfor nærmest førtst fik partiturer og noder stukket ud, da de skulle på scenen.

Operaen blev da også i første omgang en fiasko - men siden blev den en af historiens mest opførte.

Komponisten Gioacchino Rossini skal have udtalt, at han har grædt tre gange i sit liv - dels i forbindelse med premieren på Barberen i Sevilla, dels da hans mor døde, og dels da han tabte en stegt gås i en flod...

I løbet af hans første 38 leveår nåede han at skrive 38 operaer!

Søndag eftermiddag stod menuen på Skjoldenæholm ikke på gåsesteg (selv om lokalerne godt kunne have været egnet til det). Der blev tilgengæld serveret kaffe og te - samt en hjemmebagt kage, der var over gennemsnittet, så mon ikke nogle af søndagens tilhørere køber billet til den næste »Slotskoncert« på Skjoldenæsholm søndag den 30. juli klokken 16.00? Her er temaet »Bach og Vivaldi i Venedig« - med barokmusik udført af Mogens Friis på fløjte - Roberto Falcone på violin - Yuzuru Hiranaka på cembalo og Andreas Broch på cello.

Og for god ordens skyld skal det føjes til beretningen om søndagens koncert, at duoen lod sig klappe frem til et ektranummeer.