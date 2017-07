Muldtoilet har hemmelig lås

Vær?s go? og skyl! I Rønnedestiens muldtoilet skal der »skylles« med tørvestrøelse, når man har lavet »småt«. Hvis man har lavet »stort« skal man huske at dreje på et svinghåndtag ovenpå toilettet for at blande »stort« med tørvestrøelsen. Det hele formulder, så toilettet er miljøbevidst og bæredygtigt. Foto: Thomas Olsen

