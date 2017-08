Se billedserie Anette Bertelsen fra Sdr. Omme blev overrasket ved stoppet i Nordrup af Silas (tv.) og Nikolas, der sammen med Anettes tætte veninde, Susanne Dieter fra Ringsted, var mødt op for at hilse på hende og overrække hende en buket blomster. Foto: Kim Rasmussen

Motionister støtter børn og unge i sorg

Ringsted - 05. august 2017 kl. 10:16 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et af de otte deltagende hold i velgørenhedscykelløbet Team Giv Håb holdt fredag en kort pause på parkeringspladsen ved Nordrup Kirke i den sydlige del af Ringsted Kommune på deres vej fra Næstved til Helsinge.

Her fik de serveret kaffe, kiks, slik og frugt af deres serviceteam bestående af Susanne Sørensen, Berit Rahbek og Inge Pedersen.

- Vi er i alt 35 deltagende ryttere fra Sydjylland, der er fordelt på to grupper ud fra, hvor meget man kan holde til at cykle per dag, forklarer Bjarne Hall, som styrer gruppen, der gør holdt ved Nordrup Kirke.

Senere på dagen er der indlagt yderligere to pauser, hvor deltagerne kan proviantere og besøge et toilet.

- Vi er heldige i dag, for vi kommer til at have vinden i ryggen stort set hele vejen fra Næstved og op til dagens målby Helsinge, siger Bjarne Hall.

I Helsinge bliver rytterne på alle de deltagende hold samlet, inden de i dag kører den sidste strækning ind til målet i København. På den sidste etape får de følgeskab af den tidligere professionelle cykelrytter Michael Rasmussen, der også vil dele ud af sine erfaringer og oplevelser fra sine mange år som professionel rytter.

- Det overordnede mål med cykelprojektet er dels at samle penge ind til at hjælpe børn og unge i sorg, fordi deres forældre eller søskende bliver alvorligt syge eller dør og at sprede budskabet om, at disse børn og unge har brug for hjælp for at komme godt videre i deres liv, påpeger Bjarne Hall.

De omkring 200 deltagere har op til løbet arbejdet på at skabe indtægter til det fælles formål ved at skaffe sponsorer og afvikle forskellige indsamlingsarrangementer som eksempelvis bankospil og foredrag. De indsamlede penge bliver overrakt til Det Nationale Sorgcenter ved et arrangement 2. september.

Når projektet bliver gentaget næste år vil der være deltagelse af et nyt hold, der får base i Holbæk.

- Det betyder forhåbentlig, at vi får endnu flere sjællændere med på turen, så vi kan få samlet endnu flere penge ind til det gode formål, tilføjer Bjarne Hall.