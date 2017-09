Se billedserie I store lyse lokaler er den nye Moss Copenhagen-butik kommet godt på plads. Foto Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Moss Copenhagen i Ringsted

Ringsted - 08. september 2017 kl. 14:14 Af Sopkus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med højt til loftet og lyse lokaler er Moss Cophagen kommet godt på plads i Ringsted Outlet.

Onsdag åbnede butikken, der tilbyder smart men også afslappet tøj til piger og kvinder med glimt i øjet og et frisk syn på tilværelsen.

I butikken kan man blandt andet møde Anna Erikson, der er fuldtidsansat.

Hun fortæller, at det er vigtigt for butikkens medarbejdere, at kunderne bliver mødt med venlighed og professionalisme, når de kommer ind af døren.

- Vi er meget opmærksomme på at hjælpe, og vi sørger for, at vi ikke overser kunderne, når de kommer indenfor.

Selvom servicen er i højsædet, er det også muligt at ose omkring i fred.

- Vi giver en god service, men vi overfalder ikke nogen, siger Anna Erikson med et grin.

Hos Centermanager Jeanette Jussing Amdal vækker åbningen glæde.

- Vi er superglade for, at Moss Copenhagen har valgt at etablere sig her i Ringsted Outlet. Moss Copenhagen er et af dansk modes moderne flagskibe, og deres stærke profil passer godt til det øvrige butiksmix, fortalte hun til Dagbladet, da butiksåbningen blev offentliggjort i slutningen af august.

Moss Copenhagen har flere såkaldte flagship-stores på dyre adresser som Amagertorv og Østerbro i København - samt på Frederiksberg - ligesom Aarhus, Aalborg, Odense og Rotterdam er med på listen.

