Foto: Per Skov Jensen

Mor tømte sin søns børneopsparing

Ringsted - 28. december 2016 kl. 15:57 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

12.370 kroner og 65 øre stod på en Ringsted-drengs børneopsparing i Danske Bank den 9. marts 2015. Men da dagen var omme, var kontoen tom og pengene udbetalt til drengens mor.

Det er der i princippet ikke i sig selv noget forkert i. Men kontoen blev oprindeligt oprettet af drengens forældre sammen. Derfor kan den ikke hæves uden faderens underskrift. Moderen valgte at forfalske faderens underskrift på en blanket til banken, og det er forkert.

Det har nu kostet den 39-årige kvinde 30 dages betinget fængsel, fremgår det af dombogen fra Retten i Roskilde. Her stod kvinden tiltalt for dokumentfalsk og bedrageri. Hun erkendte dokumentfalsk men ikke bedrageriet, fordi hendes hensigt aldrig var at hæve pengene for egen vindings skyld.

Kvinden forklarede, at hun sammen med drengens far oprettede kontoen, da han var lille. De blev skilt, da han var to år, og er ikke på god talefod. Hun ville hæve drengens børneopsparing for at gemme dem til drengen, når han fik brug for dem og for at sikre sig, at faderen ikke hævede pengene til sig selv. De skulle have været brugt på gode oplevelser til sønnen.

Kvinden beskrev i retten, at hun gemte pengene i en skuffe derhjemme, men på et tidspunkt tog hun nogle af dem for at betale noget gæld. Cirka et halvt år senere var pengene stille og roligt brugt. Den falske underskrift blev først opdaget tidligere i 2016, da drengen blev gammel nok til at få adgang til pengene, som for det meste stammer fra hans mor.

Hun forklarede i retten, at hun har indbetalt penge på kontoen, mens faderen ikke har bidraget til drengens børneopsparing i de knap 12 år, siden forældrene blev skilt. Faderen bekræftede som vidne, at han ikke har indbetalt på kontoen i de mange år.

Kvinden blev dømt for dokumentfalsk, men ikke bedrageri. For der var ikke bevis for, at hun hævede pengene for egen vindings skyld, eller at hun på hævetidspunktet vidste, at hun ville komme til at bruge dem og dermed påføre sin søn et tab. Det er dog endt med, at Danske Bank har erstattet drengen hele beløbet.

Straffen på 30 dages fængsel til kvinden blev gjort betinget på grund af forskellige personlige forhold. Hun skal i en prøvetid på et år underlægge sig Kriminalforsorgens anvisninger og må selvsagt ikke begå noget kriminelt. Hun skal også betalte sagens omkostninger.