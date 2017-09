Mørklagt og forladt kro er nu låst af bekymrede borgere

Adskillige mennesker fik samvittighedskvaler over at gå fra Benløse Kro torsdag aften, da de fandt kroen helt forladt af nogen, som ikke havde låst døren efter sig, skriver DAGBLADET Ringsted.

Men Mette Andersen fortæller, at han gik med de tre andre over til og ind ad den ulåste dør til kroen.

- Det var mærkeligt. Der var spiritusflasker i baren. I et køleskab var der fyldt af mad. Kasseapparatet stod der også, og der må være strøm på kroen endnu, for der var lys i dankortterminalen og i køleskabet med maden, beskriver Mette Andersen.

De fire personer gik kroen igennem for at finde noget at blokere døren med.

- Vi syntes jo, vi var nødt til at gøre noget, så vi ikke bagefter skulle få dårlig samvittighed over at høre om, at kroen er brændt af eller tømt af tyve. Men nu kan man i hvert fald ikke komme ind ad en ulåst dør. Vi fandt et bundt nøgler i et baglokale. Dem prøvede vi i døren, og en af nøglerne passede heldigvis, så nu er der låst, fastslår Mette Andersen.