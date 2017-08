Se billedserie Spis brød til - det er hjemmebagt. Duften og sprødheden fejlede i hvert fald ikke noget. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Moderne madmarked Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Moderne madmarked

Ringsted - 11. august 2017 kl. 15:27 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når man er en af Danmarks førende fødevareskoler - også inden for konditorfaget - kan man så spise sine elever af med noget så old-school som en klassisk kantine?

Dét bliver der sikkert aldrig enighed om, for mad er nok Danmarks næstmest diskuterede emne - efter det elendige sommervejr.

Men der findes også et gammelt ord, der hedder »forandring fryder«, og derfor er det store, sjællandske samarbejde om erhvervsrettede ungdomsuddannelser (også på gymnasialt niveau) - kaldet ZBC - gået sammen om at åbne såkaldte Food Halls i både Roskilde, Køge - og i Ringsted, som denne artikel handler om.

Ideen i det fine ord er at bringe råvarer, personale, tilberedning, præsentation og kunder tættere på hinanden - og på den verden udenfor, hvorfra produkterne kommer.

I de Food Halls, men kender fra Saluhallerne i Stockholm og fra fiskemarkederne i Palma de Mallorca og Seattle får man en helhedsoplevelse - og selv om ordet bæredygtighed er godt slidt, så er man som kunde lidt tættere på omverdenen, end man ellers ville have været.

Men i den daglige virkelighed i Ringsted skal principperne ned på jorden, og det er i ZBC's tilfælde sket ved, at man i sin Food Hall har anbragt på en række mobile »øer«, så man som kunde ikke længere først skal stå i kø til den kolde mad, dernæst den varme og til sidst det søde.

At dét ikke er nogen frugtbar logistik, har uddannelsesdirektør Glenny Hansen ikke svært ved at erkende - ikke mindst når 1.000 elever skal have mad næsten samtidig!

Så nu prøver man at kombinere læring og ernæring ved at lade kantinens fastansatte voksne arbejde sammen med de studerende - og så præsenteres maden indbydende på en række runde borde, der kan tilgås fra alle sider.

Og når man som kunde har fyldt sin tallerken, går man ned til kassen og får scannet det kort, der viser, hvor meget man skal betale for det, man har taget.

Inden længe vil man tilmed kunne booke maden på forhånd online, bebuder Glenny Hansen.

Mange af portionerne er moderne, mindre, tapas-anretninger, for man skal have lidt med godt, synes uddannelsesdirektøren.

Det giver også mulighed for at træne - og opleve - den vigtige disciplin det er at anrette maden elegant, varieret og opfindsomt.

- På ZBC skal man have en god og smidig kvalitetsoplevelse, når man spiser, hvad enten man er gæst, konferencedeltager, kursist, elev eller ansat, understregede Glenny Hansen i sinn indvielsestale fredag middag i Ringsted.

Visionen handler om hjemmebagt brød, kød fra ZBCs eget slagteri - og så i det hele taget sund og nærende mad, uden at man glemmer »det frække« fra konditorafdelingen. Hvad det sidste angår, drømmer man om at producere egen chokolade.

Meget ambitiøst er det at etablere egne krydderurtehaver, også kaldet »urban gardening«, for trods det fine ord kan man realistisk set forudse udfordringer med den uafbrudte pasning, som sådanne levende væsner skal have.

Glenny Hansen tøver imidlertid ikke med at sætte det mål, der handler om, at man skal være den erhvervsskole, hvor man spiser bedst i Danmark.

Ringsteds borgmester, Henrik Hvidesten (V), synes, at det nye koncept er superspændende og ambitiøst:

- Gode madoplevelser må være en kerneværdi på en skole, som rammer tidens trend med fokus på gastronomi i verdensklasse, konkluderede borgmesteren.

I alle tre byer skal ti af de studerende være med til at ekspedere i deres Food Hall, og det skaber ifølge borgmesteren en værdifuld integration mellem uddannelse og praktisk erfaring.

Efter de to indvielsestaler blev der i øvrigt gået heftigt til »mad-øerne«, så det lader til, at man da har ramt noget rigtigt fra skolens side.