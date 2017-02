Minister har kaldt rektor til orden

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) er parat til at drikke kaffe med rektor Martin Siebern. Foto: Steen Brogaard

Ringsted - 01. februar 2017

Det hører til sjældenhederne, at en undervisningsminister kalder en rektor på ZBC i Ringsted direkte til orden.

Det skete ikke desto mindre i mandags, hvor ministeren forholdt sig til en reklamevideo, som Martin Sieben, der er rektor på ZBCs tekniske gymnasium. havde fået lavet.

I videoen forklarer man potentielle elever til uddannelsen, at de skal vælge denne uddannelse, hvis de vil ende med at tjene penge nok til en dyr bil, mens andre uddannelser kun giver dig mulighed for at erhverve en rusten cykel.

Eksamensbeviset vil give studenterne adgang til at flytte til for eksempel New York og arbejde, bliver det også sagt i videoen - selv om en studentereksamen faktuelt ikke gør én i stand til at komme ind under den amerikanske Green Card-ordning.

Endvidere fortæller man de kommende elever, at de udover at arbejde med multimediefag, desværre også må »trækkes med nederen fag, herunder dansk«.

Denne video har afstedkommet massiv kritik fra medarbejderstaben, og den er gået viralt på mange fora i undervisningskredse.

Skolen blev i sidste uge advaret mod, hvad denne video kunne afstedkomme - erfarer DAGBLADET - men mente ikke den var kontroversiel.

Undervisningsminister Merete Riisager skriver følgende på sin Facebook-profil:

»Hej, Martin Sieben!

»Du skal have et par nederen fag, som du har haft i folkeskolen. Du skal trækkes med dansk de næste tre år«, siger du.

Og så sælger du uddannelsen i digitalt medie design på HHX Ringsted på, at man kan køre Ferrari og komme til New York, hvis man tager denne uddannelse, og at det i øvrigt ikke er særligt svært.

Jo, det er svært! Og endnu sværere er det at få succes. Det kræver både faglighed og hårdt arbejde at nå langt. Det skal vi fortælle de unge mennesker. Det skylder vi dem.

Om igen. Ellers må du kigge forbi mit kontor, så må vi tage en kop kaffe og en snak om, hvilke krav vi sætter til de unge.

De unge skal tage uddannelse seriøst, og så må de voksne også gøre det!

Mvh. Merete Riisager«.

Martin Siebern ønsker ikke at udtale sig til DAGBLADET før torsdag.

Efter ministerens opslag på Facebook er videoen slettet fra YouTube og ZBCs hjemmeside.