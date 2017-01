Se billedserie Vigersdal Å visre sig her fra sin smukkeste side fredag formiddag. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Miljø: Nye vådområder skal opsamle fosfor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Miljø: Nye vådområder skal opsamle fosfor

Ringsted - 28. januar 2017 kl. 14:53 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ringsted Byråds Klima- og Miljøudvalg er positivt stemt over for, at der laves en forundersøgelse af et fosfor-vådområde i oplandet til Haraldsted Sø. Etablering af fosfor-vådområder er et af virkemidlerne i Vandområdeplanerne.

Der planlægges ligeledes fosforvådområder i Sorø, Næstved og Lolland Kommuner - indenfor planperioden 2016-21.

Et fosfor-vådområde betyder, at der etableres arealer langs vandløb - som oversvømmes engang imellem. I forbindelse med oversvømmelse vil der deponeres og tilbageholdes en stor del af den fosfor, der er bundet til partikler, som derved fjernes fra vandløbet.

Som følge af vådområdeindsatsen i Smålandsfarvandet skal Ringsted Kommune tilvejebringe et beslutningsgrundlag for en mulig gennemførelse af et fosfor-vådområdeprojekt ved Vigersdal Å, der er beliggende i oplandet til Haraldsted Sø.

Kommunerne kan opnå finansiering af deres projekter via tilskudsordninger, der administreres af NaturErhvervstyrelsen og Styrelsen for Vand- og Naturovervågning.

NaturErhvervstyrelsen har givet Ringsted Kommune tilsagn om finansiering af forundersøgelsen, men kommunen får først pengene udbetalt, når forundersøgelsen er afsluttet.

Etablering af vådområder skal ske gennem frivillige aftaler med den enkelte lodsejer.

Viser en forundersøgelse, at det er muligt at skabe et fosforvådområde, vil det være muligt at søge om statslig finansiering af udgifterne til konkret realisering af vådområdet.

Ifølge statens vandområdeplaner er der indenfor oplandet til Smålandsfarvandet et behov for en samlet fosforreduktion på 390 kilo fosfor per år.

Én af de søer, der har behov for reduktion af fosfor, er Haraldsted Sø. Den planlagte indsats ved Vigersdal Å forventes at kunne føre til en fosforreduktion på omkring 145 kilo per år.