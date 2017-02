Mette Tell er en modig kvinde. Hun har nemlig giftet sig med en fremmed i tv-programmet »Gift ved første blik«. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Mette blev gift med en fremmed

Ringsted - 22. februar 2017 kl. 14:19 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En bryllupsdag kan være stressende nok i sig selv, men for Mette Tell på 32, der er født og opvokset i Ringsted, var det nok alligevel en tand mere spændende end normalt. Hun giftede sig nemlig med en fremmed i tv-programmet »Gift ved første blik«.

At Mette Tell ikke fulgte den gængse måde at blive gift på, kunne hun allerede mærke inden bryllupsdagen oprandt.

- Vi fik først at vide, at vi var blevet valgt til programmet en uge inden brylluppet skulle stå. Så skulle man lige pludselig ringe til folk og fortælle, at man altså skulle giftes lige om lidt. Det var helt vildt, fortæller bruden, der blev gift i slutningen af august 2016.

Mette Tell havde på daværende tidspunkt allerede fået udleveret et kamera, men hun vidste endnu ikke, om hun skulle giftes ugen efter.

- De sagde bare »Tænd kameraet, vi ringer om to minutter og fortæller, om du skal giftes i næste uge« - det var to meget, meget lange minutter, fortæller Mette Tell med et grin.

- Da de endelig ringede, fløj tankerne bare gennem hovedet på mig. Jeg var så propfyldt med følelser, men de var svære at sætte ord på. Det var en dejlig nyhed, men der var også bare så mange praktiske ting, jeg pludselig skulle ordne, fortæller hun.

Mette Tell siger, at det har været en rigtig god oplevelse at være med i programmet, men hun har alligevel været overrasket over, hvor meget opmærksomhed, der egentlig fulgte med.

- Det har været en god oplevelse, men jeg har også lært, hvor meget det påvirker mig at skulle filmes, fortæller Mette, og uddyber:

- De fulgte os meget intenst i starten af eksperimentet. Der var ofte et kamera, når vi stod op om morgenen, når vi kom hjem fra arbejde, og når vi gik i seng. Meget skulle koordineres med en kameramand, og det kom til at tage en del af vores tid og energi. Vi skulle jo stadig have vores almindelige hverdag til at fungere, samtidig med at vi også lige havde en tredje person, vi skulle koordinere vores liv med, lyder det fra Mette Tell.

Selvom brylluppet allerede stod i august sidste år, er det endnu ikke til at vide, om Mette og Christian er blevet sammen som mand og kone. Det er nemlig en hemmelighed som både DR og deltagerne værner om.

- Der er mange, der prøver at gætte, om vi stadig er sammen. Så nu skifter jeg fra dag til dag med at have vielsesringen på. Så kan folk bare gætte løs, lyder det fra Mette.