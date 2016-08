Metromusik er klar med fire koncerter

Metromusik i Ringsted har musikprogrammet for efterårets fire koncerter i Ringsted Kulturhus på plads. Der lægges ud lørdag den 1. oktober, hvor Benal træder ind på scenen. Rapperen udgav sit debutalbum "Nu" i januar i år, og det medfødte roser fra musikkritikere og fans. Singlerne »Fri« featuring Suspekt og »Sprog« featuring Katinka har været i flittig rotation både på P3 og P6. Også på streamingtjenesterne har Benal fyldt godt og har skovlet over tre millioner afspilninger sammen.

Seks dage senere, fredag den 7. oktober, er det orkesteret Ude af Kontrol, der giver koncert. Siden Ude Af Kontrol begyndte at lave musik sammen i 2014, er det blevet til tramp/melbourne-tracks, som har ageret hårdtslående festsoundtrack landet over, fra albummet Kontrolleret kaos og EP'en Ufrivillig Fysisk Respons. I efteråret 2015 har Ude af kontrol udsendt singlerne "3xK" og "Har det godt", som begge er forløbere for et nyt album, der udkommer i 2016.

29. oktober er det sangerinden Anyas tur til at gæste Metromusik. Hun har for nylig udgivet sin nye single 'Break Up Battle' efter debut EP'en 'The Credit', og hun er nu klar til at tage på en efterårsturné med nye numre og ny lyd.