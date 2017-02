Se billedserie Direktør i PMH Systems Peter Madsen, Tanja Dinsen (i midten) fra AddRelations i Sorø og administrationschef i PMH Systems Anne Jensen har haft stort udbytte af samarbejdet. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Mere albuerum giver gevinst hos PMH Systems

Ringsted - 17. februar 2017

Det hele begyndte i en kælder på Harhoff Allé i Ringsted for fem år siden. Her etablerede Peter Madsen firmaet PMH Systems, der sælger og servicerer udstyr der efterbehandler plakater, bannere og andre store tryksager i hele Skandinavien. Blandt andet har firmaet over 200 aktive installationer af rulleskæremaskiner.

Firmaet fik hurtigt succes, men fortsatte alligevel i en årrække med at blive boende i kælderen i Peter Madsens og hans kone Anne Jensens hus, indtil samarbejdet med AddRelation blev etableret.

AddRelation satte et udviklingsforløb i gang, hvor der var fokus på forskellighederne i det lille team af mennesker i PMH Systems. Resultatet viste sig hurtigt. Efter første forløb i 2014 flyttede virksomheden ud af kælderen til langt større lokaler på Huginsvej 8 i Ringsteds industrikvarter.

- Klarheden over vores forskelligheder, og hvad det betød for vores individuelle arbejde og for samarbejdet gjorde udslaget. Vi blev opmærksomme på, at vi hver især havde brug for mere "albuerum" i det daglige arbejde for at være effektive, forklarer Peter Madsen.

Anne Jensen, som er administrationschef i PMH Systems, kendte til Tanja Dinsens og AddRelations konsulentarbejde i andre firmaer og det førte til, at udviklingsforløbet blev sat i gang. AddRelation, som ligger i Sorø, hjælper ledere og teams til at sætte fokus på egne og hinandens styrker og skabe succesfulde resultater i det daglige arbejde ved at spille hinanden stærke i hverdagen.

- Jeg må indrømme, at jeg var skeptisk ved de første møder med Tanja, for vi vidste jo alt om vores virksomhed og at vi er forskellige. Men det har vist sig at være en god investering for os. Vi har fået vendt mange forskellige aspekter i vores virksomhed, og i udviklingsarbejdet har vi fundet ud af, hvor vi kan spille hinanden gode og optimere vores arbejde. Det har gjort os mere effektive i vores arbejdsopgaver og overfor vores kunder, og det kan ses direkte på vores bundlinje, påpeger Peter Madsen.

Som endnu et synligt tegn på vækst har PMH Systems netop afsluttet en større renovering af deres lokaler. Derfor inviterer PHM Systems til et åbent hus for familie, venner og tætte samarbejdspartnere onsdag den 1. marts.