Se billedserie I anledning af sit 40 års jubilæum fik Gitte Hansen overrakt dronningens fortjenstmedalje af borgmester Henrik Hvidesten (V). Foto: Dan Qvitzau

Send til din ven. X Artiklen: Medalje til jubilar fra dronningen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Medalje til jubilar fra dronningen

Ringsted - 02. august 2017 kl. 13:39 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var et højtideligt - og efterhånden sjældent - øjeblik, da dronningens fortjenstmedalje for lang, tro tjeneste tidligt tirsdag eftermiddag blev overrakt til 40 års jubilaren Gitte Hansen fra Plejecenter Ortved.

Hun startede som ansat i plejen den 1. august 1977 - hun var uddannet sygehjælper - men siden 2009 har hun været beskæftiget med administration og planlægning. Det er en indsats, hun får stor ros for.

Det var borgmester Henrik Hvidesten (V) som tirsdag var »sendt i byen« af majestæten - men vil Gitte Hansen for alvor sige tak, skal kun vælge at tage i audiens hos dronning Margrethe selv (en del af audienserne varetages dog af kronprins Frederik).

Tirsdagens jubilæumsfest blev afviklet af centrets leder, Marianne Micheelsen, der som anskueliggørelse havde medbragt Gitte Hansens personalemappe. Den er meget tynd - som tegn på kontinuitet og et fåtal af problemer. I mappen lå også Gitte Hansens meget kortfattede, håndskrevne ansøgning - der, sammen med en pæn realeksamen, udgjorde grundlaget for 40 års uafbrudt, fast ansættelse.

Gitte Hansen er født i København, men hun flyttede med sine forældre »hjem« til Ringsted, da hun var 14 år. Forældrene stammede nemlig henholdsvis fra Jystrup og Vigersted, og Gitte Hansen, der i dag er 61 år, havde tre søskende.

Det var mere eller mindre et tilfælde, at hun kom til at arbejde i Ortved, men hendes vedholdenhed gælder ikke kun arbejdet. Hun har nemlig været gift med Peter Hansen siden 1981.

Fagligt arbejde og kurser har også været på Gitte Hansens dagsorden, som var omstillingsparat, før nogen kendte det ord - ligesom hun altid havde ja-hatten på, når der skulle ske ændringer.

Således er institutionen i Ortved gået fra at være et datidigt aldersdomshjem, til at være plejehjem, sundhedscenter og nu altså plejecenter. Gitte Hansen har på de 40 år »overlevet« 14 chefer!

Et højdepunkt var, da Gitte Hansen fra 1993 blev sat i spidsen for Plejecenter Ortveds skærmede enhed for demente »Calando«, med eget budget og deraf følgende kreativitet. Det kunne mærkes blandt tirsdagens tilhørere, at man ikke har glemt, at dét center blev lukket igen i 2001.

Trods mulige skuffelser var Gitte Hansen så loyal, at hun tilbød at gå op og ned i timetal, som det passede med stedets bundlinje! Hun har altid været parat til at være i første række og søge ny viden - samtidig med at hun er god til at lære fra sig i forhold til nye elever.

Noget så enkelt som at synge for beboere, der trænger til et lille smil, når hun går forbi, er stadig et af Gitte Hansens kendetegn.

Kolleger fra »Calando« mødes stadig et par gange om året, berettede Marianne Micheelsen i sin tale ved tirsdag eftermiddags veldækkede kaffebord.

Henrik Hvidesten bemærkede, at eftersom han fylder 40 år næste år, var han end ikke født, da Gitte Hansen startede sin livsgerning på Plejecenter Ortved.

Han glædede sig over, at selv om sådanne jubilæer er ved at være sjældne, så er der stadig medarbejdere, som kan sikre kontinuitet, erfaring og videregivelse af et steds historie.

- Jeg ved, at I hver dag gør jeres bedste for at skabe et hyggeligt og rart miljø for beboerne, sagde borgmesteren anerkendende til alle de tilstedeværende medarbejdere.

Og dem har Gitte Hansen i hvert faldt tænkt sig at være iblandt det næste års tid - men så lokker Odsherred formentlig med et helt nyt sommerhus, som parret har ladet bygge, hvor der lå et gammelt et. Og huset i Ringsted er solgt - så snart står der natur og frisk luft på den daglige menu for Gitte og Peter Hansen.