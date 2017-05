Se billedserie Malermester Lotte Andersen har malet de 20 nye skjolde, og hun synes, det har været en spændende opgave. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Masser af fotos: 20 fornemme skjolde afsløret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Masser af fotos: 20 fornemme skjolde afsløret

Ringsted - 30. maj 2017 kl. 19:42 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan være svært at sætte sig op til at være højtidelig, når man er en lille snes personer i den store Anlægspavillon i Ringsted. Også selv om alle de tilstedeværende tirsdag eftermiddag var æresgæster.

Men den højstemte tone blev behørigt slået an, da formanden for direktionen (bestyrelsen) for Fugleskydningsselskabet for Ringsted og Omegn, René Malchow, fra talerstolen fortalte, om den milepæl man nu havde nået i foreningslivet i byen og på egnen.

Som en anden rocksanger startede han med at fjerne den profane mikrofon med tilhørende stativ - for man har vel stemme til at tale en sal op?

René Malchow forklarede (hvis nogen skulle have glemt det), at man var forsamlet for at afsløre skjolde for de seneste 20 års fuglekonger - og der blev behørigt skålet, inden dækkenet blev fjernet fra de i mental forstand beredne mænds mindesmærker.

- Det er en stor glæde, at så mange er mødt frem, understregede René Malchow, og hvis det skulle lyde svulstigt, når man tager det faktiske antal fremmødte i betragtning, så var det alligevel broderparten af den seneste snes års fuglekonger, som var mødt frem for på behørig vis at bære deres respektive skjolde op til de tiltænkte placeringer, øverst oppe over den indre svalegang i pavillonen.