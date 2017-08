Mange nye vælgere i Ringsted

Selv om tilflytterne allerede kan have en tradition for, hvor de plejer at sætte krydset, er det nemlig netop, når der sker større livsforandringer, at partifarven kan skifte:

- Vi ser tit, at dem der skifter parti gør det, når der sker et brud i livet - for eksempel når de flytter fra ét sted til et andet. Tilflytterne er en spændende gruppe for politikerne at prøve at få fat i, siger Kasper Møller Hansen, professor i statskundskab ved Københavns Universitet.