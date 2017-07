Der var propfyldt, da Nicklas Berg-Magic inviterede til trylleshow i Ringsted Kulturhus. Foto: Hans Jørgen Johansen

Mange gik forgæves til trylleshow

Ringsted - 12. juli 2017

Lange rækker af skuffede børn bevæger sig videre ud i regnen, da der bliver afholdt trylleshow i Ringsted Kulturhus onsdag.

Årsagen er, at forestillingen måtte rykkes grundet dårligt vejr, og der var derfor ikke plads til mange af de fremmødte.

- Vi er så ærgerlige over, at vi ikke kunne komme ind. Nu er der endelig noget sjovt her i byen for børnene, lyder det fra Stephanie Taxbøl, der sammen med sine to børn og to nevøer ikke kunne komme ind og se showet.

- Jeg synes jo, det er lidt besynderligt. Det har været planlagt i lang tid, og der er mange andre lokaler her i byen, der er større. Jeg forstår slet ikke, at de vælger at rykke det til kulturhuset, siger hun.

Den største frygt

- Det er simpelthen det, vi frygter allermest. Vi ved godt, at alle ikke kan være der, og vi er så kede af, når vi skuffer børnene.

Ordene, som kommer fra Marianne Olesen, der er administrativ medarbejder hos Ringsted Kommunes Kultur- og Fritidsafdeling, falder, mens hun står i døren og afviser skuffede børn og forældre, der er gået forgæves.

- Problemet er, at vi fortæller folk, at forestillingen starter klokken 11. Når vejret bliver dårligt, bliver vi nødt til at rykke det til et sted i nærheden, så børnene kan nå at komme derhen. Vi har ikke andre lokaler, der kan bruges, så det her er den bedste løsning, der er, forklarer hun.

Hun understreger samtidig, at alternativet til at flytte begivenheden er aflysning.

- Hvis ikke vi holder det her, måtte vi aflyse helt. Derfor glæder vi os over, at nogle af børnene får en dejlig oplevelse, da det er bedre, end hvis vi skuffer alle, siger hun.