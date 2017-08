Manden i sort blev en levevej

Dennis Lydom har været fascineret af Johnny Cash næsten hele sit liv. Nu lever han af at give koncerter som "Manden i sort" (Johnny Cash). Da Dennis Lydom, som er født og opvokset i Ringsted, var fem år gammel blev han af en kammerat introduceret til Johnny Cash' berømte nummer San Quentin, og det gjorde et uudsletteligt indtryk på ham.

- At se denne mand, klædt i sort, stå i et fængsel og give koncert blandt de indsatte, hvoraf der var en del mordere, var noget helt specielt. Jeg forstod selvfølgelig ikke, hvad det var han sang om. Det var egentligt lidt skræmmende for mig, men også fascinerende, fortæller Dennis Lydom.

- Jeg er født og opvokset i ret kristent hjem. Vi hørte primært to slags musik derhjemme, nemlig amerikanske hymner og salmer, og når bølgerne gik rigtig højt, fik vi lov til at høre Kim Larsen. Kammeraten introducerede mig også for rock og altså også for Johnny Cash, og det fik stor betydning for min musikalske opdragelse, uddyber han.