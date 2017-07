Den formodede gerningsmand er nu blevet sigtet for de mange hærværksepisoder. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Mand sigtet for rødt hærværk

Ringsted - 12. juli 2017 kl. 12:40 Af Sophus Zarrs Soelberg

Røde stjerner på husmurene, grafitti på byens beværtninger og plakater, der blev sømmet fast i træerne i Lystanlægget.

Der er bare nogle af de tilfælde af hærværk, som politiet har efterforsket i løbet af de seneste par måneder.

Nu har politiet sigtet en person for episoderne.

Det fortæller Presseansvarlig for Midt- og Vestsjællands Politi Carsten Andersen.

- Vi kan bekræfte, at vi har sigtet en person, lyder det fra den presseansvarlige, der understreger, at han ikke har yderligere kommentarer til sagen.

DAGBLADET har talt med personen, der er sigtet for de mange tilfælde af hærværk, for at høre, hvad der ligger til grund for episoderne.

En religiøs kaldelse

Manden, der tidligere har underskrevet flere plakater med navnet »Brian Shantaya«, fortæller, at han ville gøre Ringsteds borgere opmærksomme på, at der er et liv efter døden.

- Det var et tegn på, at sjælen er skinnende rød. Jeg prøver at fortælle folk, at man kommer i himlen. Jeg har fået en kaldelse fra gud, lyder det fra den sigtede.

DAGBLADET har tidligere skrevet, at vedkommende, der stod bag graffitien, hævdede at kunne tale med gamle døde kammerater.

Det bekræfter vedkommende, men han fortæller samtidig, at det ikke drejer sig om alle afdøde, men at han kan tale med en kammerat, der døde for mange år siden.

Lignende indhold er fundet på flere af de ophængte plakater i Lystanlægget.

Derudover understreger den sigtede, at der ikke vil komme mere grafitti fra hans hånd.

- Det var et tegn. Der kommer ikke mere, siger han.