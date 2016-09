Mand overfaldet på værtshus

Klokken 08.01 søndag morgen anmeldte en 31-årig mand fra Ringsted, at han i forbindelse med et værtshusbesøg klokken cirka 03.30 var blevet overfaldet, da han havde forladt stedet.

Han blev anholdt senere på dagen og sigtet for vold mod den 31-årige, men løsladt efter endt afhøring, da der ikke var grundlag for fremstilling i grundlovsforhør. Sagen efterforskes nu videre af politiet, der nu skal afhøre vidner for at få klarlagt hele hændelsesforløbet i forbindelse med de involverede parters besøg på et værtshus.