Flemming Pedersen har 38 års erfaring med senge. Hans tommelfingerregel er, at for hver 1000 kroner, man køber seng, der har man et års levetid for sengen. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Man skal tage sig god tid, når man køber senge

Det kræver derfor mange overvejelser, og måske også en større investering at købe seng, for man tilbringer jo som bekendt megen tid i sin seng.

- Jeg spørger altid til, hvor sengen skal støtte, for hvis kunden har ondt i den nederste halvdel af ryggen, skal vedkommende jo ikke ligge på et bræt. Det allervigtigste er, at vi får kunden eller kunderne til at ligge i en seng, så jeg kan se, hvor sengen støtter den enkelte. Det er ekstremt vigtigt, at man som kunde tager sig god tid, når man skal købe seng, erklærer Flemming Pedersen.